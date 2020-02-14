Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA - Son Dakika

Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA

6 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı'na katılan sporcular, çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı'na katılan sporcular, çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık iki haftadır Köyceğiz'de kampta bulunan sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Dalaman Çayı'nda antrenman yapıyor. Sporcular, ay sonuna kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Kampa, Artvin TOHM ve Rize TOHM ile milli takımdan 21 sporcu katılıyor.

Ertek: "Sporcularımız sıcak havada iyi çalışma yürütüyorlar"

Milli takım antrenörü Emre Ertek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman Çayı'nda TOHM ve Türkiye Kano Federasyonunun ortak kış kampını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Coğrafi konumu ve iklimin kano sporunu bu mevsimde yapmaya elverişli olması nedeniyle kış kampı için bölgeyi tercih ettiklerini belirten Ertek, "Sporcularımız sıcak havada iyi çalışma yürütüyorlar. Bu nedenle kampımız çok iyi geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ertek, 21 sporcu ile 2 antrenörün kampa katıldığını, gün boyu süren çalışmalarla yıl içerisinde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlandıklarını kaydetti.

Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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