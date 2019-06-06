Son Dakika Haberleri: Akarsuda boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Akarsuda boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Akarsuda boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına dün ailesiyle gittikleri piknikte çay kenarında oynarken kardeşinin suya düştüğünü görüp akarsuya atlayan, bu sırada akıntıya kapılarak boğulan ve cesedine ulaşılan Fatma Karatut'un (14) Afşin Devlet Hastanesindeki otopsisi tamamlandı.
Afşin Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Karatut'un cenazesi gözyaşları arasında, dualar eşliğinde Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut, dün çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp, akarsuya atlamış, bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başarmış ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapılmıştı. Üç kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması, bölgenin sarp yapısı ve su debisinin yüksek olması nedeniyle ara verilmişti.
Sabah erken saatlerde başlayan aramada Karatut'un cansız bedeni olay yerinin 3 kilometre ilerisinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Çay, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iş adamının idam cezası mahkeme tarafından uygulandı! Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akarsuda boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]