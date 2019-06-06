Son Dakika Haberleri: Akarsuda boğulan çocuk son yolcuğuna uğurlandı
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Akarsuda boğulan çocuk son yolcuğuna uğurlandı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Karatut'un cenazesi, Afşin Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Karatut'un cenazesi, Afşin Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Akarsuda boğulan çocuk son yolcuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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