Akarsuda boğulan çocuk son yolcuğuna uğurlandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Karatut'un cenazesi, Afşin Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:12 Kaynak: AA
'ın Afşin
ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuda boğulan ve cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Karatut'un cenazesi, Afşin Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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