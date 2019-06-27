Son Dakika Haberleri: Akaryakıt dağıtıcı sayısı 40’a inecek
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Akaryakıt dağıtıcı sayısı 40’a inecek

3 dakika önce

Alpet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ergi, şu anda 100'e yakın dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak "Birkaç yıl sonra bu sayının 40'ın üzerinde olamayacağını düşünüyorum" dedi.

Akaryakıt dağıtıcı sayısı 40’a inecek, System.String[]
Alpet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ergi, şu anda 100'e yakın dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak "Birkaç yıl sonra bu sayının 40'ın üzerinde olamayacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 
Ekonomi
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