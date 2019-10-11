Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
1 saat önce
Petrol Sanayi Derneğince, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin tutarının geçen yıl 87,7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.
Petrol Sanayi Derneğince, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin tutarının geçen yıl 87,7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:51
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