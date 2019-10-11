Son Dakika Haberleri: Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
Son Dakika Ekonomi Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi

Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi

1 saat önce

Petrol Sanayi Derneğince, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin tutarının geçen yıl 87,7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi, System.String[]

Petrol Sanayi Derneğince, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin tutarının geçen yıl 87,7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:51 
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