Akaryakıt dağıtım şirketinden dijital dönüşüm atağı

Akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz, mobil uygulamasını geliştirerek müşterilerine yeni bireysel elektronik ödeme sistemi sunduğunu duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Erol Varlık, yakıt alımının her sürecini temassız ve dijital olarak yapma olanağı sağlayan 'vaay' hizmeti ile, yüzde 5'e varan yakıt indirimi yapılabileceğini ve ilk aşamada 100 binin üzerinde tüketicinin bu avantajlardan yararlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Aytemiz, mobil uygulamasını geliştirerek müşterilerine yeni bireysel elektronik ödeme sistemi sunduğunu açıkladı. Yakıt alım miktarının belirlenmesinden fiş, fatura alım sürecine kadar her aşamasını araç camını dahi açmadan temassız ve dijital olarak yapma olanağı sağlayan yeni sistemi 'Vaay' ile, filo araçlarının yaşadığı avantajları ilk defa bireylere de sunduğunu duyurdu. Bireysel araç sahiplerinin sisteme dahil olarak yüzde yüzde 5'e varan indirimlerle yakıt alışverişi yapabileceği, alışverişlerinin veri analitiğine de sahip olabilecekleri yeni ödeme sistemi, özellikle pandemi döneminde oluşan beklentiler doğrultusunda geliştirildi. 'Sadece araç tanıma, insan da tanı' mottosuyla uygulanmaya başlayan sistem ile Aytemiz, ilk aşamada 100 binin üzerinde tüketicinin bu avantajlardan yararlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak bu sistemde tüm kredi kartları kullanılabilecek.

"HİJYENİ, KONFORU VE EKONOMİYİ KODLADIK"

Mobil cihazların ve finansal teknolojilerin getirdiği nakitsiz ödeme kolaylığını, tüketiciler için fonksiyonel bir platformda sunduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Yeni ödeme sistemimiz 'Vaay' ile hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık. Dijitalleşmeye, veri analizine önem veren bir marka olarak geçirmekte olduğumuz özel süreçte bu yöndeki çalışmalarımıza daha da hız kazandırdık. Günümüz tüketicileri artık yenilikçi, yaratıcı ve sorumlu markaları tercih ederken kendilerine sağlanan fonksiyonel faydaya daha da fazla önem veriyorlar. Bununla birlikte dijitalleşme ve data analizi ile müşterilerinizi daha iyi tanıyor olmanız artık alışveriş dünyasının olmazsa olmazı. Bu doğrultuda markamızı, çalışanlarımızı ve bayilerimizi 'yakın geleceğe damga vuracak yeni normal şartlara' herkesten önce hazırlamak için, yüksek teknoloji gerektiren ve tüketicilere fayda sağlayan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEĞİŞEN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE İHTİYAÇLARINI GÖZ ÖNÜNE ALDIK

Mobil ödemeler, temassız ödemeler, dijital cüzdanlar, kimlik doğrulama teknolojileri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran inovasyonların her geçen gün arttığına dikkat çeken Varlık, "Pandemi ve artan işlem hızı beklentisinin bileşkesi önümüzdeki dönemde de önemini artarak devam ettirecek. Bunun en çarpıcı örneği olarak 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen temassız işlem adetlerinin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 563 milyona ulaşmasını gösterebiliriz. Aytemiz özelinde ise yılın ilk altı ayında müşterilerimizin ödeme tercihlerini incelediğimizde ister araçtan ödeme olsun, ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Biz de tam bu doğrultuda teknolojinin sağladığı imkanlar, değişen para kavramı, vazgeçilmez dönüşümün yarattığı yeni çözümler sonucunda, tüketici araştırmaları, değişen müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkatlice analiz ederek 'Vaay' projesini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"20 MİLYONA YAKIN BİREYSEL ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HEDEFLİYORUZ"

Dijital yakıt alışverişini tercih eden tüketicilere hız ve avantajın konforunu sunmak istediklerini belirten Varlık, tüketici analizleri ile kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünler sunma hedefinde olduklarını söyledi. 'Vaay' ile sektördeki ilk B2C elektronik satış sistemini hayata geçirdiklerini ve bu sistemi BES - Bireysel Elektronik Satış olarak adlandırdıklarını belirten Varlık, 20 milyona yakın bireysel araç sürücüsünü hedeflediklerini de ekledi.

"BİREYSEL ARAÇ KULLANICILARINI ÖNCELİYORUZ"

Erol Varlık, bireyi hedef aldıklarına dikkat çekerek, "Biz, Aytemiz olarak her zaman fark yaratmayı sevdik. Sektörümüzde hep filo araçlarına sağlanan avantajlar dikkat çekti. Oysaki bireysel araç kullanıcılarının sayısının filo aracı kullananların neredeyse 50 katı olduğunu görmek gerekir. Bu noktada da, bireysel araç kullanıcılarını önceleyen bir tanıma sistemi olmadığını dikkate alarak "Sadece taşıt tanıma, insan da tanı" dedik. Filo araçlarına sunulan tüm faydaları son tüketiciye de sunmaya karar verdik. Araçlarla birlikte bireyi de hedef aldık. Vaay sistemi ile tüm sürücüler yakıt alışverişlerinin geçmişlerini takip edebilecek, aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan 365 gün indirimden faydalanabilecekler" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZİN 'VAAY' DİYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bugün kullanıma sunulan 'Vaay' ödeme sisteminin nakit kullanımından hızla uzaklaşan, istasyondaki tüm işlemlerini mobil cihazları ile mesafeli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, mevcut ve potansiyel tüketiciler için büyük bir boşluğu dolduracağına inandığını belirten Erol Varlık, "Yüksek teknoloji açılımlı olan ve bireyleri özgürleştiren bu projenin müşterilerimizden alacağımızı düşündüğümüz 'Vaay' reaksiyonuna ithafen isminin de 'Vaay' olmasına karar verdik. Bu projenin tüketicimizin beklentilerini karşılayacağını şimdiden öngörebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Vaay uygulamasının pratik bir şekilde kullanılabildiğini aktaran Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Aracından çıkmadan ve kimseyle temas etmeden akaryakıt almak isteyen bir tüketici için, Aytemiz aplikasyonu üzerinden oluşturacağı bir kodun, istasyonlarımızda satış görevlisine gösterilmesi yeterli olacak. Yakıt faturası da taşıt tanıma sistemindeki gibi kendisine dijital ortamda ulaştırılacak. Sektörümüzde ve özellikle de pandemi döneminde, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran böyle yüksek bir teknolojinin kullanımının çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İşlerimize sımsıkı sarılmaya, birliğe, beraberliğe ve çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu bu gibi zorlu dönemlerde yapılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların başarıya ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.