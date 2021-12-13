Üye Girişi
Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti - Son Dakika

Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti

13.12.2021 19:12
Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti

ÇANAKKALE'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili 8 yıldır süren akaryakıt davası sonuçlandı.

ÇANAKKALE'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili 8 yıldır süren akaryakıt davası sonuçlandı. Yargılananlar arasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da  bulunduğu 31 kişi beraat etti, 3 kişi ise hapis cezası aldı.

Çanakkale'de, S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili  2008 yılında yapılan operasyonla başlayan soruşturma sonunda savcılık tarafından 34 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap iddiasıyla dava açıldı. 13 Şubat 2013'de görülmeye başlanan ve komuoyunda 'Akaryakıt davası' olarak anılan dava bugün; Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasıyla tamamlandı. Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz olarak yargılanan 34 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Belediye denetimli halk otobüslerinin bağlı olduğu Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili davanın karar duruşması, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık ve müştekiler ile avukatları katıldı.

Mahkemeye heyeti, yaklaşık 3 saat süren karar duruşmasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve yargılanan 31 kişi hakkında beraat kararı verdi. Kooperatif Başkanı Hasan Ateş 9 yıl 10 ay, Kooperatif yöneticileri ve o dönem kooperatif başkanı olan Bali Günay'a 16 yıl 3 ay, yönetici Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  OLAY Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 2008 yılının Ekim ayında Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nden bir grup üyenin imzasız mektup göndermesi üzerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı ancak sanıklar serbest bırakıldı. Savcılığın açtığı dava

Çanakkkale'de özel yetkili mahkeme bulunmaması nedeniyle bir süre İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Dava mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine 13 Şubat 2013'de Çanakkale'de görülmeye devam edildi. Davada aralarında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da bulunduğu 34 kişi yargılandı. Savcılıkça 182 sayfa ve 45 klasörden oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, kooperatifin denetiminden sorumlu olan Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ise çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap iddiasıyla suçlandı.


Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti
Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti

Ülgür Gökhan, Akaryakıt, Çanakkale, İrtikap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

Son Dakika Haberleri
19:02 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu         
19:03
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Azra'yı canice öldürüp bedenini 13 parçaya ayıran sanık, cinayeti en ince detayına kadar anlattı Azra'yı canice öldürüp bedenini 13 parçaya ayıran sanık, cinayeti en ince detayına kadar anlattı         
17:32
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:06
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 19:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan beraat etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement