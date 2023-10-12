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Mazot yerine benzin doldurulan araçtaki zararı akaryakıt istasyonu karşılayacak - Son Dakika

Mazot yerine benzin doldurulan araçtaki zararı akaryakıt istasyonu karşılayacak

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:11

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan bir istasyondan yakıt alan vatandaşın aracına mazot yerine benzin dolduruldu. Aracı arızalanan şahıs, 34 bin lira tamir ücreti ödedi. İstasyonun zararını karşılamadığı vatandaş durumu yargıya taşıyınca son sözü mahkeme söyledi. Mahkeme, araç sahibinin zararının akaryakıt firması tarafından ödenmesine karar verdi.

İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi, mazotla çalışan otomobile benzin doldurulması sebebiyle, sürücünün aracında meydana gelen zararın, akaryakıt firması tarafından ödenmesine karar verdi.

Olay, 17 Ekim 2021'de, Adana'nın Pozantı ilçesindeki benzin istasyonunda meydana geldi. Batman'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan S.A., Pozantı'da, akaryakıt istasyonunda otomobiline mazot almak için durdu. Akaryakıt görevlisi, S.A.'nın otomobilinin deposuna mazot yerine 12 litre benzin doldurdu. Dolum işleminin sona ermesinin ardından S.A. yola çıktı ancak birkaç kilometre sonra araçta arıza meydana geldi. Aracını İzmir'e çekiciyle getiren S.A.'ya, yetkili serviste aracına yanlış akaryakıt konulduğu belirtildi. S.A., otomobilinin tamirine 34 bin lira harcadı. Ancak, mağdur olan S.A.'nın zararı, akaryakıt şirketi tarafından karşılanmadı.

BİLİRKİŞİDEN LEHE RAPOR

S.A., avukatı Emre Şentürk aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi tarafından istenen bilirkişi raporunda, araca mazot yerine benzin konulduğu belirtildi. Raporda, motorinle çalışan bir otomobile benzin koyulması durumunda motorun ağır hasar alabileceği ve hatta patlayabileceği de yer aldı. Akaryakıt firması avukatı ise davanın reddini talep etti. Dosyanın kabulüne karar veren hakim, S.A.'nın aracının tamiri için harcadığı 32 bin 875 liranın akaryakıt firması tarafından, kendisine ödenmesine karar verdi.

"ARACI ÇALIŞTIRMADAN FİŞE BAKMAKTA FAYDA VAR"

Kararı değerlendiren S.A.'nın avukatı Emre Şentürk, sürücülere akaryakıt aldıktan sonra fişlerini kontrol etmelerini önererek, "İşverenin çalışanlarının kusurlu eylemlerinden sorumluluğu var. Araca akaryakıt doldurma görevi orada çalışanların olduğundan, bizim müvekkilimizin herhangi bir sorumluluğu doğmuyor. Bu sebeple mahkeme hatalı işlemi yapan işverenden zararın tazminine karar verdi. Yakıt aldıktan sonra en önemlisi fişlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Arabayı çalıştırmadan farkına varılırsa yakıt boşaltılabilir. Ancak araç çalıştıktan sonra motora zarar veriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İzmir, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazot yerine benzin doldurulan araçtaki zararı akaryakıt istasyonu karşılayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mazot yerine benzin doldurulan araçtaki zararı akaryakıt istasyonu karşılayacak - Son Dakika
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