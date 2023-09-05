Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Oto gaza 1 lira 31 kuruş zam - Son Dakika

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Oto gaza 1 lira 31 kuruş zam

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:40

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla oto gazın fiyatı 1 lira 31 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi 17 lirayı aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibarıyla oto gaza 1 lira 31 kuruş zam geldi.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 17 lira 78 kuruşa, Ankara'da 17 lira 69 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 40 kuruşa çıktı.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. 3.5 aylık süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Lpg, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Oto gaza 1 lira 31 kuruş zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Oto gaza 1 lira 31 kuruş zam - Son Dakika
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