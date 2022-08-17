Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

17.08.2022 12:05
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, Benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı İstanbul, Ankara'da ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

17.08.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 21,15 TL
  • Gazyağı TL/lt: 21,92 TL
  • Motorin TL/lt: 23,18 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 23,23 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,12 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 15,43 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

  • Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT
  • İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT
  • Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT
  • Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT
  • Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT
  • Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 448 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönünde.

Uzmanlar, ABD benzin stoklarında art arda ikinci kez haftalık düşüş yaşanmasının petrol talebinin güçlü devam ettiğinin göstergesi olduğu görüşünde. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,02 ile 92,34 dolar aralığının direnç, 93,93 ile 94,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Ağustos 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Ağustos 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Ağustos 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika Soğuk Haber Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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