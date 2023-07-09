Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor

Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor

09.07.2023 14:23

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

BENZİNE 40 KURUŞ, MOTORİNE 38 KURUŞ ZAM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar bu gece yürürlüğe giriyor. Yaşanacak gelişmeyle birlikte bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak.

ÖTV ZAMMI DA GELECEK

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu. Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YASALAŞACAK

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor. Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

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