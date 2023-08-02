Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam

02.08.2023 10:08

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Oto gazın litresi 2 lira 3 kuruş yükseldi. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 38 kuruş, Ankara'da 16 lira 29 kuruş, İzmir'de ise 16 liraya çıktı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından bugün de oto gaza zam geldi. Oto gazın litresi 2 lira 3 kuruş yükseldi.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 38 kuruş, Ankara'da 16 lira 29 kuruş, İzmir'de ise 16 liraya çıktı.

FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. 21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş, 25 Temmuz'da benzine 2 lira, 26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş, dün motorine 2 lira, bugün ise oto gaza 2 lira 3 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR (5)
  • Tahsin Koldemir: Ne brent petrolün yükselmesi ne dövizin yükselmesi bırakın kılıfına uydurmayı insan aklıyla dalga geçmeyin lütfen brent petrol düşüşte ayrıca dövız kuruda neredeyse bir aydır sabit bu zamlar neyle açıklanabilirki Cevap Yaz 40 2 Yayından Kaldır
  • gerçekçi birey: ohhhhhhh Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
  • alos : YAP ŞUNU 25. 25 DEN AŞAĞI BİŞE KALMADI. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Otomobil Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam - Son Dakika


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