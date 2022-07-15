Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

15.07.2022 09:53

Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandıADANA Adana'da araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

ADANA Adana'da araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yürüten bekçiler, şüpheli Yalçın G.'nin park halindeki bir TIR'ın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da TIR'ın yanına park ettiği plakası sökülmüş aracına aktardığını saptadı. Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

1 Temmuz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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