Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi

23.07.2022 13:00
Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir minibüste bulunan yakıt bidonlarını çalan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan 80 litre mazot ile 20 litre benzin sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir minibüste bulunan yakıt bidonlarını çalan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan 80 litre mazot ile 20 litre benzin sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ş. isimli şahsın aracından akaryakıt çalınması üzerine, olayın faillerinin tespiti ve yakalanması için Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, olay yerine plakalı araç içerisinde üç erkek şüpheli şahsın geldiği, araç içerisinden çıkan şüpheli bir erkek şahsın minibüste bulunan yakıt bidonlarını araca yüklediği tespit edildi.

Şüpheli Ö.F.E. isimli şahıs evinde yakalandı. Olay ile ilgili olarak yapılan mülakatta şüpheli Ö.F.E.; yakıt bidonlarını aracın bagajına koyduğunu, araçta kendisi ile birlikte B.K. ve M.D. isimli şahısların olduğunu beyan etti. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucu şüpheli B.K. ve M.D. isimli şahıslar da aynı gün Sarılar Mahallesi'nde yakalandı.

Bidonlar ile çalınan 80 litre mazot ve 20 litre benzin ise sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi - Son Dakika
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