Akaryakıt Hırsızlığı İddiası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dolum tesisinden tankerlere yükledikleri akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dolum tesisinden tankerlere yükledikleri akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunun tankerlerden kendilerine eksik ürün getirildiği ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Tankerleri dolum tesisinden sonra takip eden ekipler, araçların ilçedeki tır parkında akaryakıtın bir miktarını boşalttığını tespit etti.



Hem tır parkına hem de tankerlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.T, A.Ç, T.T, S.H.K, İ.G, F.Z, D.C, K.S, A.K. ve B.E'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilerin tır parkına geldiğinde tankerden mührü bozmadan 50-100 litreler halinde akaryakıt çektikleri ve kurdukları düzenekle bunları gelen araçlara sattıkları, yapılan işlemden şüphenilmemesi için fire payı olarak ifade edilen miktarı kullandıkları öğrenildi.



Söz konusu işlemi 6 ayda 134 kez yaptığı iddia edilen şüphelilerin akaryakıt hırsızlığından yaklaşık 1 milyon liralık kazanç elde ettikleri belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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