Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
46 dakika önce
Bozüyük ilçesinde geçen yıl 3 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Bozüyük
ilçesinde geçen yıl 3 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 3 Şubat, 2 Mart ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde 4 Eylül
Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde kamyonlardan akaryakıt çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik güçlerince çevre yolunda bir araçta gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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