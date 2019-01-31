Son Dakika Haberleri: Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

46 dakika önce

Bozüyük ilçesinde geçen yıl 3 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Bozüyük ilçesinde geçen yıl 3 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Şubat, 2 Mart ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde kamyonlardan akaryakıt çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik güçlerince çevre yolunda bir araçta gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Bozüyük, Güncel
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