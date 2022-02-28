Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor - Son Dakika
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Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

28.02.2022 15:59
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, ayakta durabilmek için yüzde 15 kar marjı istediklerini söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, ayakta durabilmek için yüzde 15 kar marjı istediklerini söyledi.

Petrol satan akaryakıt işletmecilerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Zafer Güler, "Bizler tüccarız. Serbest piyasa ekonomisinde para kazanacağız ki ayakta duracağız. Kimseyi mağdur etmek gibi bir durum da söz konusu değil. Ne akaryakıt vermemek ne de yüksek fiyatta akaryakıt satmak gibi bir eylemimiz yok. Fiyatları istasyonlar değil, EPDK belirliyor. Bayiler akaryakıttan litrede 45 kuruş kar alıyor. Bizler diğer ticaret erbabı gibi zarar ettiğimiz zaman fiyat yükseltemiyoruz. Hükümetten bu konularda iyileştirme bekliyoruz" dedi.

"LİTREDE 45 KURUŞ KAZANIYORUZ, YÜZDE 15 KAR MARJI İSTİYORUZ"

Litre başına kazandıkları 45 kuruşun işleri döndürmeye yetmediğini dile getiren Zafer Güler, "Artık ülkemizde plastik para dediğimiz kredi kartları ile alışveriş oldukça çoğaldı. Akaryakıt harcamalarının yüzde 90'a yakını da banka kartları ile yapılıyor. Nakit akışımız yok. Biz bu paraları ertesi gün almaya gittiğimizde yüzde 2-2,5 oranında komisyon ödüyoruz. Zaten para kazanamıyoruz bir de üstüne üstlük kredi kartı komisyonu ödüyoruz. Bundan dolayı da kaybımız var. Geçmişte maktu kar ile çalışıyorduk. Yani 1 litrede 45 kuruş para bize veriliyordu. Bu, akaryakıt 6 TL iken kabul edilebilirdi. Şu anda kar bir yana zarardayız. Sermaye getirisi, malın yüksekliği ve enflasyon ile bizim 45 kuruşla ayakta durmamız mümkün değil. Bizler maktu değil, enflasyona duyarlı bir rakam ve yüzde 15 kar marjı istiyoruz. Sebebi; çalışan personelin, giderlerin ödenmesi ve müşterilere hizmetin aksamaması için buna ihtiyaç var. Giderlerde ve personel harcamalarında yüzde 90'a yakın artış oldu ama bizler hala aynı kar marjı ile çalışıyoruz. Artık ayakta duracak halimiz yok. Bu gidişle işlerimizden vazgeçmek durumunda kalacağız. İstasyonlarımızı ya satacağız ya da çıkacağız. Başka yolu yok. Bizler tüketiciyi de mağdur etmek istemiyoruz, kendimizi de mağdur etmek istemiyoruz" diye konuştu.

(Erdi Demür/ İHA)

Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

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Zafer Güler, Akaryakıt, Petrol, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor - Son Dakika


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