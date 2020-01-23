Akaryakıt istasyonları elektriğini güneş enerjisinden üretecek - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonları elektriğini güneş enerjisinden üretecek

6 saat önce

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ile Solaray Enerji, akaryakıt istasyonlarının enerji ihtiyaçlarının güneşten karşılanması için iş birliği yapacak.

Akaryakıt istasyonları elektriğini güneş enerjisinden üretecek, System.String[]

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ile Solaray Enerji, akaryakıt istasyonlarının enerji ihtiyaçlarının güneşten karşılanması için iş birliği yapacak.

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, iş birliği kapsamında binlerce akaryakıt istasyonunun mevcut elektrik ihtiyaçlarının, çatılarına inşa edilecek güneş enerjisi panellerinden karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

PÜİS'in 9 bin 200 akaryakıt istasyonunu çatısı altında bulundurduğuna işaret edilen açıklamada, "PÜİS, akaryakıt istasyonlarının en önemli giderlerinden biri olan elektrik enerjisinin güneşten elde edilmesi ve temiz enerji kullanımının önünün açılması konusunda sektöre öncülük edecek. Tüm dünyanın gündemini meşgul eden iklim değişikliği ve karbon salımı miktarı sorunlarına da katkı sağlayacak olan bu projeyle ülkemizin ve gezegenimizin geleceği için de olumlu bir adım atılmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PÜİS Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Okumuş, şunları kaydetti:

"İstasyonların en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik tüketiminin istasyonlara kurulacak güneş panellerinden elde edilmesi, bayileri ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlatacak. Bu proje hayata geçirildiğinde binlerce akaryakıt istasyonu kendi ürettiği elektriği tüketecek. Üretim fazlasını da devlete satarak piyasaya arz edecek. En temiz enerji yenilenebilir enerjidir. Bu açıdan da çok doğru bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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