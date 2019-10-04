Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonlarında rekabet araç sahiplerine yaradı
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Akaryakıt istasyonlarında rekabet araç sahiplerine yaradı

1 saat önce

Burhaniye'de akaryakıt istasyonlarında özellikle otogaz fiyatlarında yaşanan kıyasıya bir rekabet araç sahiplerine yaradı.

Akaryakıt istasyonlarında rekabet araç sahiplerine yaradı, System.String[]

Burhaniye'de akaryakıt istasyonlarında özellikle otogaz fiyatlarında yaşanan kıyasıya bir rekabet araç sahiplerine yaradı. Kızışan rekabetle bir istasyon sahibi yakıt alan araç sahiplerine, ücretsiz çay ve meşrubat ikramı yapması ile ilgi odağı oldu.


Uygulamanın büyük ilgi gördüğünü anlatan işletme çalışanı İsmail Karahan, araç yıkamanın da istasyonlarında ücretsiz olduğunu söyledi.


Edremit Körfezi yöresindeki akaryakıt istasyonlarında, özellikle otogaz fiyatlarındaki rekabet indirimi araç sahiplerini sevindiriyor. Küçüksanayı sitesi yanındaki bir akaryakıt istasyonu da, akaryakıtta indirimin yanı sıra ücretsiz çay ve meşrubat servisi yapıyor. İstasyonda çayın yanı sıra limonata ve vişne suyu ikramı yapılması da vatandaşları memnun ediyor. İkramların gün boyu devam ettiğini anlatan İsmail Karahan, "İstasyonumuza gelen vatandaşlar çayını ve meşrubatını içerken bir yandan da araçlarını da yıkıyor. Uygulama büyük ilgi gördü. İkramlarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR

İsmail Karahan, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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