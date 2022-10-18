Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı

18.10.2022 19:40

Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı Zonguldak'ta akaryakıt istasyonlarının karşısında meydana gelen araç yangını nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akaryakıt istasyonlarının karşısında meydana gelen araç yangını nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Necla K.'ya ait Peugeot marka 06 F 4256 plakalı araç seyir halindeki dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü durumu hemen farkederek aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın yandığı anlarda çevredeki vatandaşlar ve sürücüler aracın patlama riski nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayın akaryakıt istasyonlarının karşısında yaşanması yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı - Son Dakika
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