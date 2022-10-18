Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Necla K.'ya ait Peugeot marka 06 F 4256 plakalı araç seyir halindeki dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü durumu hemen farkederek aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın yandığı anlarda çevredeki vatandaşlar ve sürücüler aracın patlama riski nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayın akaryakıt istasyonlarının karşısında yaşanması yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı - Son Dakika

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