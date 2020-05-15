Akaryakıt istasyonu bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonu bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı

ÇANKIRI'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda akaryakıt istasyonunun bahçesinde ekili 20 kök Hint keneviri ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda akaryakıt istasyonunun bahçesinde ekili 20 kök Hint keneviri ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki bir istasyonda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda akaryakıt istasyonunun arka bahçesinde arama yapıldı. Aramada, bahçeye ekili 20 kök Hint keneviri ile 10 gram kenevir tohumu, istasyonda ise ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 50 tabanca fişeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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