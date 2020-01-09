Akaryakıt istasyonu çalışanı tır ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Bolu'da bulunan akaryakıt istasyonu görevlisinin, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın altında kalmaktan kurtulma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi.

Tır, sürücüsünün son anda manevra yapması üzerine marketin önünde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanına sürterek durdu.

Market duvarı ile tırın arasında kalan ve kazadan yara almadan kurtulan akaryakıt istasyonu görevlisi Emir Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Tırın Bayraktar'ın üzerine gelmesi ve market ve diğer akaryakıt istasyonu çalışanlarının kazayı görerek dışarı çıkması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınan tır sürücüsünün daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.