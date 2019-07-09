Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası

11 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesinin Müftü Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonunun girişini kapatmasına iş yeri sahipleri uygulamanın kanunsuz olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesinin Müftü Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonunun girişini kapatmasına iş yeri sahipleri uygulamanın kanunsuz olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Devrek Yolayrımı mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun İbrahim Efe Caddesi tarafındaki girişini dubalarla kapattı. Akaryakıt istasyonunun girişine kalıp yaparak betonla kapatmaya hazırlanan fen işleri müdürlüğü ekiplerine zabıta ekipleri de eşlik etti.

Yapılan uygulamanın kanunsuz olduğunu dile getiren Akaryakıt İstasyonu sahibi AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Halil Bozkuş, CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a tepki gösterdi. Bölgenin vaziyet planlarının elinde mevcut olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacağını dile getiren Bozkuş, hakkını yargı yoluyla arayacağını söyledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
akaryakıt istasyonu, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]