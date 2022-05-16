Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı

16.05.2022 01:35
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı

MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü 254 promil alkollü çıktı. Kaza anı benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarındaki bir Akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan F.C. (22) yönetimindeki 06 CBH 742 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan ticari araç, yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak metrelerce savruldu. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde 254 promil alkollü olduğu belirlenen F.C., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIÖte yandan kaza, Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısma çarptığı ve takla atarak dört teker üzerinde durduğu görüldü. Kazanın şiddetiyle çıkan sesten korkan vatandaşların, aracın durmasının ardından kaza noktasına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.ARAÇTAN 2 ÖRDEK YAVRUSU ÇIKTI

Ayrıca, hurdaya dönen otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri, aracın sağ ön koltuğunda 2 ördek yavrusu olduğunu gördü. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördek yavruları, yaralı sürücünün sağlığına kavuşmasının ardından teslim edilecek.


Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


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