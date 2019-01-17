Akaryakıt İstasyonu Görevlisi Minibüsü Durdurarak, Olası Kazayı Önledi
1 saat önce
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, sücücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı.
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, sücücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı. Bu sırada koşarak gelen istasyon görevlisi, minibüsün kapısını açıp, el frenini çekerek olası kazanın önüne geçti. Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Maltepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Menemen-İzmir seferini yapan yolcu minibüsü, Anadolu Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Araçtan inen sürücü, minibüsün el frenini çekmeyi unuttu. Geriye doğru hareket etmeye başlayan minibüsü gören istasyon görevlisi, koşarak aracın yanına geldi. Görevli kapıyı açıp, el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisi, minibüsün hemen arkada bulunan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Anadolu Caddesi'ne çıkmasını engelleyerek, olası kazanın önüne geçti. Olay, isyasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsteki yolcular, sürücüye tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:59 Kaynak: DHA
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