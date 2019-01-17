Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonu Görevlisi, Olası Bir Kazayı Önledi

Akaryakıt İstasyonu Görevlisi, Olası Bir Kazayı Önledi

1 saat önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, şoförünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı.

Akaryakıt İstasyonu Görevlisi, Olası Bir Kazayı Önledi, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, şoförünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı. Bu sırada koşarak gelen istasyon görevlisi, minibüsün kapısını açıp, el frenini çekerek olası bir kazanın önüne geçti. Olay, istasyonun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Maltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Menemen- İzmir seferini yapan bir yolcu minibüsü, Anadolu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Araçtan inen şoför, minibüsün el frenini çekmeyi unuttu. Geriye doğru hareket etmeye başlayan minibüsü gören bir istasyon görevlisi, koşarak yanına geldi, kapısını açıp, el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisi, minibüsün hemen arkada bulunan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Anadolu Caddesi'ne çıkmasını engelleyerek, olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay, isyasyondaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yolcular, yaşanan bu durumun ardından sürücüye tepki gösterdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa
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