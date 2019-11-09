Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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