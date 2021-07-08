Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

ALMANYA'dan tatil için Düzce'ye gelen R.U. akaryakıt istasyonunda drift yapınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

Almanya'dan tatil için Düzce'ye gelen R.U., önceki gün BNHX8 plakalı otomobiliyle D-655 karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. R.U. istasyon içerisinde drift yaptı. İş yeri çalışanları ile müşterilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, R.U.'ya ulaşıp, 6 bin 700 lira ceza kesti, Almanya'dan aldığı ehliyetine ise el koydu.