Akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun (2) - Son Dakika

Akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun (2)

1 saat önce

Kayseri'de yüzü maskeli ve silahlı bir kişi, akaryakıt istasyonunun marketinden bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Kayseri'de yüzü maskeli ve silahlı bir kişi, akaryakıt istasyonunun marketinden bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren maskeli ve silahlı bir kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünlerinin bir bölümünü ve kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Polis, bir otomobile binip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun (2)

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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