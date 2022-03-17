Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada

17.03.2022 11:35
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada

OSMANİYE'de, akaryakıt istasyonunun marketine av tüfeğiyle giren kar maskeli Seyit H.E. (21), personelin üzerindeki 2 bin 500 lira ve içinde 1500 lira olan yazar kasa ile 1 karton sigarayı alıp kaçtı.

OSMANİYE'de, akaryakıt istasyonunun marketine av tüfeğiyle giren kar maskeli Seyit H.E. (21), personelin üzerindeki 2 bin 500 lira ve içinde 1500 lira olan yazar kasa ile 1 karton sigarayı alıp kaçtı. Soygun anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 15 Mart günü saat 22.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen kar maskeli Seyit H.E., girdiği markette elindeki torbadan av tüfeğini çıkardı. Silahı çalışanlara doğrultan şüpheli, ilk olarak istasyon görevlisinin üzerindeki 2 bin 500 lirayı aldı. Seyit H.E., daha sonra içinde 1500 lira olan yazar kasa ile reyondaki 1 karton sigarayı alıp kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, istasyondaki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen Seyit H.E., yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgedeki metruk binadan çıkarken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

13 SUÇ KAYDI VARMIŞGözaltına alınan Seyit H.E.'nin 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'tehdit', 'mala zarar verme' dahil 13 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Seyit H.E.'nin metruk binada toprağa gömdüğü para ve kasa çıkarılarak, yetkililere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit H.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada
YORUMLAR
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Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu OSMANİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP, KAMERADA OSMANİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP, KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonu marketindeki soygun kamerada - Son Dakika


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