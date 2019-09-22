Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
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Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu, System.String[]

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

akaryakıt istasyonu, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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