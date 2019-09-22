Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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