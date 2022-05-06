Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

06.05.2022 22:43

Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın
Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın
Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın
Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Akaryakıt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın - Son Dakika


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