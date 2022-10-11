Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

11.10.2022 00:57
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti.

Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bir inşaatın temel çalışmasında görevli vinç devrildi. Vinçte bulunan operatör ise devrilen vinçten temele düşerek hayatını kaybetti. Muhabbet Talha Yaşar isimli vinç operatörü 3 saat süren çalışmanın ardından cansız bedeni düştüğü yerden çıkartıldı. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi. Vinçi düştüğü temelden kaldırma çalışmaları sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL

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Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü Son Dakika | BAĞCILAR'DA DEVRİLEN VİNÇTEN İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ Son Dakika | BAĞCILAR'DA DEVRİLEN VİNÇTEN İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞEN OPERATÖR ÖLDÜ
Kaynak: İHA

Mahmutbey, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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