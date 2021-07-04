Otomobil, akaryakıt istasyonuna dalıp tur otobüsüyle çarpıştı - Son Dakika

Otomobil, akaryakıt istasyonuna dalıp tur otobüsüyle çarpıştı

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesindeki direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp tur otobüse çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 23.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 10 YS 852 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarını aşıp o sıra yakıt takviyesi alan otobüse çarptı. Kazanın şiddetiyle araç sürücüsü A. A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan A. A. hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.