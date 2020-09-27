Akaryakıt istasyonuna gidip depoyu dolduruyor sokakta gören bir daha bakıyor - Son Dakika

Akaryakıt istasyonuna gidip depoyu dolduruyor sokakta gören bir daha bakıyor

Antalya'da makine bölümü mezunu 21 yaşındaki genç, ailesinin bahçe işlerinde yük taşırken yorulmaması için el arabasını motorlu hale getirdi.

Akaryakıt istasyonuna gidip depoyu dolduruyor sokakta gören bir daha bakıyor, System.String[]

Antalya'da makine bölümü mezunu 21 yaşındaki genç, ailesinin bahçe işlerinde yük taşırken yorulmaması için el arabasını motorlu hale getirdi. Motorlu el arabasıyla sokaklarda gezip, drift yapan genç kaşif, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen el arabasına ilerleyen dönemde koltuk ve yükün devrilmesini engelleyen sistemi devreye sokacak.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Üzeyir Emen (21) OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine bölümü okudu. Süleyman Demirel Üniversitesinde de Makine Teknolojisi bölümünü tercih eden Emen, okulu bitirdikten sonra ailesinin yanına döndü. Ailesinin el arabasıyla bahçedeki ağaçlara gübre ve toprak taşımada, yaylada ise dik yokuşlar nedeniyle su götürürken zorlandıklarını fark eden Emen, motorlu el arabası yaparak bu zorluğu gidermeye karar verdi. Yaklaşık 3 ay malzeme toplayan Üzeyir Emen, daha sonra motorlu el arabasını bir haftada yaparak ailesinin kullanımına sundu. Emen, motorlu el arabasının arka bölümüne iki küçük tekerlek monte ederek kendisi de üzerinde ayakta yolculuk yapabiliyor. Motorlu el arabasıyla mahallede sokak aralarında gezen ve hatta akaryakıt istasyonuna benzin almaya giden Emen, ilgi odağı oldu.

"Ailesine destek olmak için yaptı"

Üzeyir Emen, lisede bitirme ödevinde arkadaşları ile 3 tekerli bir araç tasarladıklarını hatırlatarak, bu proje üzerinde evinde de çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi ön lisans makine bölümünden mezun olduktan sonra da çeşitli araçların yapım üzerine çalışmaya devam ettiğini belirten Emen, " Babamın bahçedeki zeytin ağaçlarına el arabası ile gübre ve toprak taşırken zorlandığını gördüm. Aynı şekilde yaylada da ağaçlara işlem yapılıyor. Oradaki bahçe de eğimli olduğu için yük taşımada zorlanıyorduk. Ben de el arabasına motor takmaya karar verdim. El arabasını otomatik vites 125 cc scooter motorunu monte ettim" dedi.

1 haftada tamamladı

3 ayda malzemeleri topladığını dile getiren Emen, montajı ise 1 haftada tamamladığının altını çizdi. Arkadaki iki küçük tekerin el arabası ile motoru dengede tuttuğunu ve devrilmeyi engellediğini ifade eden Emen, "Tekerler sökülebilir. Denemeler yaptık gayet başarılı. Tarlada da denemeler yapacağız. Motorlu el arabasını 600 TL'ye malettim. İte ve kaldırma kuvvetiyle yaptığımız iş uzun zaman alıyordu. Bu araçla hızlıca işimizi bitireceğiz" dedi.

Motorlu el arabasının kullanımının kolay olduğunu belirten Emen, deneyenlerin zorluk çekmediğini kaydetti. Emen, motorlu el arabasının şuan prototip olduğunu ilerleyen zamanlarda yan bölgelerine yükün devrilmesini engelleyici parça ve sürücü koltuğu takacağını söyledi.

"Tekrar dönüp bakıyorlar"

Motorlu el arabasının üzerinde kendisini görenlerin ilginç tepkiler verdiğini anlatan Üzeyir Emen, "İnsanlar go-kart ve ATV araçlarını biliyor. Motorlu el arabası ile yanlarından geçiyorum, bakıyorlar. Biraz sonra 'ben ne gördüm' diye tekrar bakıyorlar. Olumlu tepkiler aldım" dedi.

Üzeyir Emen, motorlu el arabasının şuan benzinle çalıştığını ama gazlıya çevireceğini söyledi. Emen, akaryakıt istasyonuna benzin almaya gittiğinde de görenlerin çok şaşırdığını belirtti. - ANTALYA

Akaryakıt, Antalya, Makine, Emen, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akaryakıt istasyonuna gidip depoyu dolduruyor sokakta gören bir daha bakıyor - Son Dakika

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