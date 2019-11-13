Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU - Son Dakika

Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU

7 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, bir ayının istasyona geldiğini gördü. Bir süre çevrede dolaşan ayı, akaryakıt istasyonu çalışanlarını görünce de hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.

Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Azdavay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:41 Kaynak: AA
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