Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada - Son Dakika

Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada

6 saat önce

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu.

Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada, System.String[]

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Azdavay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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