Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu

15.04.2022 18:59
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu

ERZİNCAN'da, akaryakıt istasyonunda yanan TIR paniğe neden oldu.

ERZİNCAN'da, akaryakıt istasyonunda yanan TIR paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi çevre yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Uyürer yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 01 TG 620 plakalı TIR, akaryakıt istasyonu girişinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiği TIR'dan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çevrede panik de yaratan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.


Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Organize Sanayi Bölgesi, Akaryakıt, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu - Son Dakika


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