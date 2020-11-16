Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti

16.11.2020 09:28
Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti, System.String[]

KARS'ın Selim ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Talip Tanrıkulu, iş yerinde çalışanların bulduğu içinde 25 bin lira olan çantayı, sahibine teslim etti.

KARS'ın Selim ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Talip Tanrıkulu, iş yerinde çalışanların bulduğu içinde 25 bin lira olan çantayı, sahibine teslim etti. Tanrıkulu, çantayı bulup kendisine teslim eden çalışanı İsmail Dağ'ı da örnek davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.Selim ilçesinde 14 Kasım günü saat 08.00 sıralarında Halil Çakmakcı, yönetimindeki 43 U 4083 plakalı kamyonetle yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Aracıyla pompaya yanaşan Halil Çakmakcı, kapıyı açtığı sırada siyah renkli küçük el çantasını düşürdü. Çakmakçı, yakıtı aldıktan sonra istasyondan ayrıldı. Bir süre sonra iş yeri çalışanı İsmail Dağ, el çantasını bulup, içini kontrol ettiğinde 25 bin lira para olduğunu gördü. İsmail Dağ, hemen çantayı istasyon sahibi Talip Tanrıkulu'ya teslim etti. Talip Tanrıkulu, parayı düşüren kişiyi bulmak için akaryakıt istasyonun güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Tanrıkulu, parayı düşüren kişiyi tespit edip polise giderek, durumu anlattı. Bu sırada Halil Çakmakcı da akaryakıt istasyonunu arayarak, parasını kaybettiğini belirterek, bulup bulmadıklarını sordu. Görevliler de paranın kendilerinde olduğunu ve iş yerine gelmesini istedi. Akaryakıt istasyonuna gelen Çakmakcı polis nezaretinde kaybettiği parasına kavuştu. Halil Çakmakcı, iş yeri sahibi ve istasyon görevlisine teşekkür etti. DÜŞÜRDÜĞÜ PARA İLE CANLI HAYVAN ALACAKMIŞİstasyon görevlisi İsmail Dağ'ın bulduğu 25 bin lira ile canlı hayvan almak için Erzurum'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Çakmakcı, "Akaryakıt istasyonuna geldik. Pompaya yanaştım. Arkadaşlarım aşağı indi. Ben de inerken görevli diğer pompaya gitmemi istedi. O sırada hemen kapının yanında duran ve içinde 25 bin lira olan küçük el çantam düşmüş. Ben aracı diğer pompaya götürürken ne yanıma gelen görevli ne de arkadaşlarım çantayı görmemiş. Bu para ile Erzurum'dan canlı hayvan alacaktım. Erzurum'a girişte çantanın olmadığını fark ettim. Akaryakıt istasyonunun telefonuna ulaştık. Aradığımda paranın kendilerinde olduğunu söyleyince derin bir oh çektim. İstasyon sahibine ve parayı bulan arkadaşa çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu sahibi Talip Tanrıkulu, bulduğu parayı teslim eden İsmail Dağ'a bir maaş ikramiye verdi. Evli 2 çocuk babası İsmail Dağ, "Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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