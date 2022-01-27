Son dakika! Akaryakıt istasyonunda çocuğu öldürüp soygun yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesinde akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldürerek kasadaki paraları alıp kaçan 3 zanlı tutuklandı.

İkiköprü beldesinde Beşiri- Siirt kara yolundaki akaryakıt istasyonuna 24 Ocak'ta soygun giren 3 kişinin akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) silahla vurarak öldürdüğü, kasadaki paraları çalıp kaçtığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İkiköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu S.D. (27) Beşiri'de, N.K. (17) ve M.S.K. (16) de Siirt'in Kurtalan ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Batman'da Beşiri-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna 24 Ocak'ta saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla giren 3 kişi, akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) silahla öldürmüş, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirmişti.

Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçmış, JASAT tarafından kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.