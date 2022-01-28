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Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

28.01.2022 10:47
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Son dakika haberler... BATMAN'ın Beşiri ilçesinde gittikleri akaryakıt istasyonunda işletme sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde gittikleri akaryakıt istasyonunda işletme sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde 24 Ocak günü saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, akaryakıt istasyonuna gitti. İşletme sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla başından ve göğsünden vuran şüpheliler, 2 çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp, kasadaki paraları alarak kaçtı. Çalışanlardan biri, ellerindeki ipi çözüp, telefonla jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Eren'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ailesi tarafından morgdan alınan Eren'in cenazesi Batman'da toprağa verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerden birinin hırsızlık, taksirle ölüme neden olma gibi suçlardan sabıkası olan S.D. olduğunu belirledi. S.D. evine düzenlenen operasyonla gözaltın alındı. Evde yapılan aramada, S.D.?nin olay sırasında giydiği kırmızı kapüşonlu mont ve bir çift ayakkabı halıya sarılmış olarak bulundu. Evde ayrıca bir de tabanca ele geçirildi. S.D.?nin ifadesinden yola çıkan ekipler, N.K. ve M.S.K.?yi de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

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Ahmet Eren, Akaryakıt, Batman, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: AKARYAKIT İSTASYONUNDA EREN'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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