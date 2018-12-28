Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü
57 dakika önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan LPG'li hafif ticari araçta çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan LPG'li hafif ticari araçta çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Olay, Samsun- Sinop
karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kaya
55 JR 715 plakalı aracıyla yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Kaya hafif ticari aracına LPG aldı.
Sürücünün yakıt aldıktan sonra çalıştırdığı aracı henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan akaryakıt istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangında muhtemel bir faciadan dönüldü. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:29 Kaynak: İHA
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı
Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı