Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu

02.02.2021 21:29

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu

TRABZON - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Beşikdüzü ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum istasyonunda faciadan dönüldü. Yakıt almak için LPG pompasına yaklaşan bir otomobile yakıt ikmali yapılırken, henüz belirlenemeyen nedenle LPG dolum pompasında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında faciadan dönülürken, akaryakıt istasyonu ve otomobil maddi zarar meydana geldi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu

Beşikdüzü, Akaryakıt, İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası Son Dakika! Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama: Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem Son Dakika: Galatasaray, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi Şampiyonluk reçetesini veren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bu sözlerle uyardı F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı Fatih Terim'den derbi öncesi F.Bahçe'ye transfer göndermesi: Kalemi kağıdı hazırlayın 4 gencin sır ölümünde ailelerden vahşetin seyrini değiştirecek yeni iddia: Defineciler öldürmüş olabilir Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu
Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı         
21:16
Minik Eda, babasının ilk maçını izledi! Amine Gülşe sosyal medyadan o anları paylaştı Minik Eda, babasının ilk maçını izledi! Amine Gülşe sosyal medyadan o anları paylaştı         
21:10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmayacak         
20:55
Mersin'de sağlıkçılara gönderilen aşılar ortadan kayboldu Mersin'de sağlıkçılara gönderilen aşılar ortadan kayboldu         
20:43
Selin vurduğu İzmir'de yüzde yüz dolan iki barajın kapakları açıldı Selin vurduğu İzmir'de yüzde yüz dolan iki barajın kapakları açıldı         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında         
18:21
Eşi ve eniştesini katletti, kaçarken yakınlarına söylediği sözler dehşete düşürdü: İkisinin de kafasına sıktım Eşi ve eniştesini katletti, kaçarken yakınlarına söylediği sözler dehşete düşürdü: İkisinin de kafasına sıktım         
16:39
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü         
15:10
Son sözleri Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis         
15:07
"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı         
13:56
Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı         
10:59
Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 21:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei