Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı
6 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı.
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre N.G (69) isimli vatandaş otomobiline gaz aldı. Ardından N.G aynı akaryakıt istasyonunun lastik hava basıncı aletinin olduğu noktaya aracını park etti. Araç bulunduğu yerde bir süre sonra patladı. Patlamanın, aracın içerisine gaz sızmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan N.G'nin Ankara Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı bildirildi. - ANKARA
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