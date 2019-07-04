Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama
49 dakika önce
GAZİANTEP'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serinevler Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde otomobille gelen bir kişi, market bölümünde kimsenin olmadığını fark edince, yüzünü maske ile gizleyerek içeri girdi. Kimsenin bulunmadığı marketin raflarındaki sigaralar ile yazar kasasındaki paraları çalan şüpheli, daha sonra otomobiliyle kaçtı. Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İ.T. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve çaldığı sigaralara el konulan İ.T. emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Gaziantep
Küçük çocuğun, "Neden Fenerbahçe forması giydin" sorusuna verdiği cevap yürek burktu
Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı
Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı