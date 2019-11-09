Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada
6 saat önce
Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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