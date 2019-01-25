Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Kamerada
23 dakika önce
Akaryakıt İstasyonunda hırsızlık kamerada Hırsızlık anı güvenlik kamerasındaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye, saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Akaryakıt İstasyonunda hırsızlık kamerada
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye, saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı sabah 05: 00 saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi çevreyi inceledikten sonra akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin uyumasını fırsat bilerek, istasyonun marketinin ön tarafında bulunan 3 adet otomobil lastiğini alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkan güvenlik güçleri hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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