Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Kamerada

Akaryakıt İstasyonunda hırsızlık kamerada Hırsızlık anı güvenlik kamerasındaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye, saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Akaryakıt İstasyonunda hırsızlık kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye, saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı sabah 05: 00 saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi çevreyi inceledikten sonra akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin uyumasını fırsat bilerek, istasyonun marketinin ön tarafında bulunan 3 adet otomobil lastiğini alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkan güvenlik güçleri hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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