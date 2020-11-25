Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki

25.11.2020 15:36
Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki, System.String[]

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda çalışanları 3 yıldır her yıl 25 Kasım'da kadına şiddete dikkat çeken eylemlerini bu yıl da gösterdiler.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda çalışanları 3 yıldır her yıl 25 Kasım'da kadına şiddete dikkat çeken eylemlerini bu yıl da gösterdiler.

İstasyonu Müdürü Gönül Ünel ve çalışma arkadaşları, herkesin görebileceğim bir şekilde hazırladıkları çeşitli afişler, tişörtler, maskeler ve kadın ayakkabıları ile genelde erkeklerin yoğun olduğu akaryakıt istasyonunda kadına şiddete dikkat çektiler. Müdürlük yaptığı akaryakıt istasyonunun erkeklerin yoğunlukta olduğu bir yer olduğunu dile getiren Gönül Ünel, kadınların kendilerini yalnız hissetmemelerini ve devletin tüm imkanları ile onların yanında olduğunu hatırlattı. Ünel; "Bugün 25 Kasım, kadına şiddete hayır diyoruz. Bu etkinliğimizde bir akaryakıt istasyonunda yapmamız çok güzel çünkü burada erkekler çoğunlukta ve kadına şiddeti erkekler uyguladığı için onlara burada bir şey anlatmak istiyoruz. Susmamalarını istiyorum, her zaman için haklarını sonuna kadar aramalarını istiyorum. Erkek ya da kadın şiddetin her türlüsüne hayır demelerini istiyorum. Bir sürü hakkımız olduğunu ve devletin her zaman arkamızda olduğunu bilmelerini istiyorum. Belki aileleri sahip çıkmayabilir ama dediğim gibi devletin her kolu bizim yanımızda, kendilerini yalnız hissetmesinler. 25 Kasım'da yaptığımız etkinlikler 3 yıldır devam ediyor" diye konuştu.

"Kadına şiddete hayır demediğim günlerde yaşamak istiyorum"

İstasyona gelen müşterilerin tepkilerine de değinen Ünel, "Akaryakıt istasyonuna gelenler gerçekten bizi çok takdir ediyorlar. Biraz önce bir müşteri vardı, araçtan afişlerimize uzun uzun baktı ve ben gözündeki o duygulanmayı hissettim. İnsanlara bu mesajı verebiliyorsak ve insanlardaki kini ve nefreti ufacık da olsa azaltabiliyorsak, bu bizim için çok güzel bir şey. Geçen yıldan bu yıla 369 kadın çok canice öldürüldü, keşke bu kadar olmasa hatta bitse. Keşke hiç olmasa biz de böyle şeyler yapmasak. Kadına şiddete hayır demediğim günlerde yaşamak istiyorum." diye belirtti.

Akaryakıt almak için istasyona uğrayan Tuğberk Tosunoğlu, hazırlanan etkinliği çok yerinde bulduğunu dile getirirken kadına şiddetin ciddiyetine değindi. Tosunoğlu; "Her platformda yapılması gereken bir şey, burada da yapılmasının gayet iyi olduğunu düşünüyorum, devam etmesi gerekir böyle etkinliklerin. Kadına şiddet çok önemli bir sorunumuz, bunun giderilmesi için her türlü etkinliklere destek olmakta fayda var" dedi. - ESKİŞEHİR

Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki
Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki
Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki
Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki

Eskişehir, Akaryakıt, Kadın, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete tepki - Son Dakika


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