Akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi, müdahale edenlere otomobil ile çarptı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi, müdahale edenlere otomobil ile çarptı! O anlar kamerada

27.06.2023 12:40

Beyoğlu'nda bir akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi kendisine müdahale edenlere otomobil ile çarptı. Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri otomobil ile çarpıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişiler, kendilerine müdahale edenlere otomobil ile çarptı. Dehşet anları cep telefonu ile görüntülendi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde iddiaya göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavga etmeye başladı.

ARABAYLA ÇARPIP KAÇTILAR

Kadınları darp eden iki kişi kadınlar ile birlikte otomobile binip olay yerinde kaçmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine dönen kişiler kavga ettikleri grubun üzerine otomobili sürdü ve otomobil hızla Muhammed Faruk'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Muhammed Faruk park halindeki otomobile de çarparak yere düşüp yaralandı. Saldırganlar otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri otomobil ile çarpıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Etraf soğan erkeği dolu. Yakalanınca kullandığı arabanın egzosuyla bütünleşecek haberi yok. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi, müdahale edenlere otomobil ile çarptı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi, müdahale edenlere otomobil ile çarptı! O anlar kamerada - Son Dakika
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